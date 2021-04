Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Freitag, 09.04.2021, 17.00 Uhr, bis Samstag, 10.04.2021, 08.30 Uhr, wurde ein in der Kirchstraße in Wittlich abgestellter Pkw beschädigt.



Der BMW war in einer Garage mit geöffnetem Tor abgestellt.

Der Lack des gesamten Fahrzeugs wurde rundherum mittels spitzem Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sebastian Berg, POK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





