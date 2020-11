Daun

Sachbeschädigung an Pkw 54568 Gerolstein, Sonnenley 07.11.2020 zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr

Am Samstag, 07.11.2020 zwischen 15:45 und 16:17 Uhr wurde in Gerolstein in der Straße „Sonnenley“ ein geparkter Pkw an drei unterschiedlichen Stellen mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes zerkratzt.