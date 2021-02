Klausen

Sachbeschädigung an Kfz Sachbeschädiung

In der Zeit von Mittwoch, 17.02.2021, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 18.02.2021, 12:00 Uhr kam es in Klausen in der Wittlicher Straße zu einer Sachbeschädigung an einem dort stehenden Pkw.