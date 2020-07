Sachbeschädigung an Hochsitz

57587 Birken-Honigsessen, Wirtschaftsweg zw. Birken-Honigsesen u. Mühlenthal, Revier „Hundshain“ (ots) – In der Zeit von Fr. 24.07. 2020, 18:00 Uhr bis Sa. 25.07. 2020, 11:00 Uhr, sägten unbekannte Täter alle vier Pfosten eines neu errichteten Hochsitzes an. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de/



