Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Wittlich (ots). Im Zeitraum vom 27.12.-28.12.2020 wurde in Wittlich, Parkplatz Rommelsbach die Fahrzeugseite eines PKW zerkratzt. Außerdem wurden an diesem PKW die Ventile der Reifen gelöst. Zu einer weiteren Beschädigung eines PKW kam es im Zeitraum vom 01.01.-02.01.2021 in Wittlich in der Händelstraße. Dort wurde die Heckscheibe eines dort abgestellten PKW beschädigt. Hinweise auf einen möglichen Täter zu beiden Taten bestehen derzeit nicht. Die Polizei Wittlich bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06571/9260.



