Sachbeschädigung an Fahrzeug

In der Zeit von Freitag, 29.01.2021, 17.05 Uhr bis Samstag, 30.01.2021, 11.30 Uhr, wurde an einem in der Werkstraße in Wittlich-Wengerohr abgestellten Pkw, Daimler-Benz, der Lack beschädigt.

In der Vergangenheit wurden in diesem Nahbereich bereits gleichgelagerte Fälle gemeldet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich (06571/926-0) erbeten.



Rückfragen bitte an:



Thomas Neumann, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell