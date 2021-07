Sachbeschädigung an einer Garage

Unbekannte Personen beschädigten den Außenputz einer freistehenden Garage in der Straße „Am Röttchenshammer“.



Der Außenputz wurde vermutlich durch Steinwürfe oder einfaches Schlagen gegen den Putz beschädigt.

Die Tat muss in dem Zeitraum vom 01.05.2021 – 04.05.2021 stattgefunden haben. Die Schadenshöhe liegt bei 1800,- EUR.

Es liegen vage Hinweise auf Jugendliche vor, die sich in dem Wohngebiet und der Straße des Öfteren aufhalten.

Eventuelle Hinweise werden von der zuständigen PI Bendorf entgegengenommen.



