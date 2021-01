Wittlich

Sachbeschädigung an einem Pkw im Stadtgebiet Wittlich

In der Zeit von Samstag, 23.01.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 24.01.2021, 14:30 Uhr wurde ein in Wittlich Innenstadt, in Höhe Neustraße 26 am Straßenrand abgestellter Pkw zerkratzt.