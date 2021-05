Hillesheim

Sachbeschädigung an einem Personenkraftwagen

Am 29.04.2021 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr hatte eine 19-jährige Geschädigte aus der VG Arzfeld ihr Fahrzeug, einen Personenkraftwagen (schwarzer Audi A3) mit Kennzeichen aus dem Kreis Bitburg-Prüm auf dem Parkplatz „Am Viehmarkt“ in Hillesheim abgestellt.