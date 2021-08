Sachbeschädigung an einem geparkten PKW

Am 07.08.2021 parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug zwischen 13:30 Uhr und 15:50 Uhr im Bereich der Neustraße in Birresborn nahe der Grundschule.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie an ihrem PKW eine Delle und einen Lackschaden vor. Dem zu folge dürfte der unbekannte Täter im oben genannten Zeitraum das Fahrzeug auf noch bisher unbekannte Art und Weise beschädigt haben.

Zeugen können sich an die Polizeiwache Gerolstein, 06591-95260, oder die Polizeiinspektion Daun, 06592-96260, wenden.



