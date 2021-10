Sachbeschädigung an der Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt

In der Zeit zwischen 06.10.2021, 12:00 Uhr und 08.10.2021, 10:00 Uhr kam es in Neumagen-Dhron zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster der Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt. Das Fenster, welches sich in Blickrichtung Mosel an der rechten Seite der Kirche befindet, wurde mit unbekanntem Gegenstand eingeworfen oder eingeschlagen.

Bereits im Juli wurde ein Fenster der Kirche beschädigt.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel unter: Tel.: 06531-95270 oder pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



