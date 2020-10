Bitburg

Sachbeschädigung an Briefkästen – Zeugen gesucht

In dem Zeitraum von Dienstag, den 06.10.2020; 16:00 Uhr bis Mittwoch, den 07.10.2020; 11:00 Uhr kam es in der Straße „Alte Gerberei“ in der Nähe des städtischen Busbahnhofs in Bitburg zu einer Sachbeschädigung.