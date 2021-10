In dem Zeitraum vom Freitag den 08.10.2021, 18:30 Uhr bis Montag den 11.10.2021, 08:30 Uhr kam es auf dem Hof der Württembergische Versicherung in Wittlich zu einer Sachbeschädigung.



Hierbei wurde der obere Teil eines Werbeschilds der Versicherungsagentur, welches sich unmittelbar am Fußgängerweg befindet, aus 2 von 4 Schrauben gerissen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat/Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich unter: Tel.: 06571-9260 oder E-Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



