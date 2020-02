„Sabine“ wirbelt Deutschland durcheinander

In Frankfurt kippte ein Kran auf den Dom, auf Wangerooge brachen Teile des Nordseestrands weg, bei der Bahn und an Flughäfen herrschte zeitweise Stillstand: Orkantief „Sabine“ hat seine Spuren in Deutschland hinterlassen. Dabei verlief der Sturm noch glimpflich.

Lesezeit: 6 Minuten

In Nordrhein-Westfalen wütete „Sabine“ schon ein püaar Stunden früher als in Rheinland-Pfalz. Das Foto der Feuerwehr Bochum zeigt einen von einem umgestürzenden Baum getroffenen Personenkraftwagen. Es gab keine Verletzten. Feuerwehr Bochum Mehrere Bäume sind auf der K9 zwischen Kirn und Karlshof ungefallen. Sebastian Schmitt Das Foto der Feuerwehr zeigt eine umgestürzte Buche in Essen. Feuerwehr Essen Feuerwehrleute arbeiten im niedersächsischen Haxtum an einem Haus, auf das von Orkanböen des Sturmtiefs “Sabine„ eine Dachkonstruktion eines Nachbargebäudes geweht worden war. Foto: – Feuerwehr Haxtum Das Sturmtief „Sabine“ zieht über ein Windrad mit bunt leuchtenden Punkten in der Region Hannover hinweg. dpa Die Freiwilligen Feuerwehr räumt eine rund zehn Meter große Birke in Pfingstweide. Foto: Philipp Weitzel/dpa Ein Anzeigetafel in Köln weist Zugausfälle aus. Foto: Oliver Berg/dpa Sturmtief «Sabine»: Touristen stemmen sich gegen die Windböen auf dem Brocken. Foto: Bernd März/dpa Ein Regionalzug steht bei starkem Sturm vor einem geschlossenen Tor am Fähranleger Dagebüll. Foto: Bodo Marks/dpa «Derby abgesagt»: Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln kann wegen des Sturmtiefs «Sabine» nicht ausgetragen werden. Foto: Roland Weihrauch/dpa Die Wangerooge-Fähren bleiben im Hafen von Harlesiel. Wegen des erwarteten Sturms «Sabine» gibt es keine Fahrten zur Nordseeinsel. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa Fährhafen von Harlesiel: Es finden wegen des erwarteten Sturms «Sabine» erstmal keine Fahrten zur Nordseeinsel Wangerooge statt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa Wasser spritzt bei Sturm auf die Mole des Fähranlegers Dagebüll dpa Ein Auto steht auf einem Parkplatz der Mole des Fähranlegers am Hafen von Dagebüll im Wasser der Nordsee. dpa Ein Mann beobachtet vom Brunhildis- Felsen auf dem Feldbergplateau das Wetter. dpa Ein vom Sturm abgeknickter Baum blockiert eine Straße am Feldberg im Taunus. Das Sturmtief “Sabine" fegt mit teils sehr hohen Windgeschwindigkeiten über Deutschland. dpa Appleby-in-Westmorland: Männer schütten Wasser aus Eimern von ihrer Wohnung auf die überflutete Straße. dpa Appleby-in-Westmorland: Die Straßen des Ortes sind überflutet. In Großbritannien und Irland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch heftigen Wind und Regen gekommen. dpa Die Wand eines Gasthauses ist in den Fluss Teviot eingestürzt. Das Sturmtief „Ciara“ (bei uns „Sabine“ genannt) hat durch starken Wind und Regen erhebliche Schäden im Land verursacht. PA Media/dpa Hohe Wellen schlagen am Hafen an einen Leuchtturm. In Großbritannien und Irland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch heftigen Wind und Regen gekommen. dpa Eine Person fotografiert die aufgepeitschten Wellen im Hafen von Newhaven in Großbritannien. dpa Ein Fan trifft im heftigen Regen mit einem zerstörten Schirm für das Premier League- Spiel zwischen Sheffield United und dem AFC Bournemouth ein. dpa

Berlin (dpa). Nach dem Durchzug von Orkantief „Sabine“ hat sich die Lage in vielen Teilen Deutschlands am Montag vorerst beruhigt. Entwarnung gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber noch nicht.

Für das südliche Bayern und Baden-Württemberg wurde auch am Nachmittag noch vor Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 100 bis 120 km/h gewarnt. In Hamburg wurde mit Sturmfluten gerechnet. Für die Nacht auf Dienstag erwarteten die Meteorologen vom Westen Deutschlands her wieder eine Windzunahme mit Sturmböen. Weitere Stürme sind auch in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen.

Die Deutsche Bahn ließ ihren Fernverkehr – anfangs noch mit Ausnahme Bayerns und Baden-Württembergs – wieder anrollen, nachdem die Züge seit Sonntag bundesweit sicherheitshalber gestoppt worden waren. Bahnreisende mussten aber weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Bahn empfahl, auch für Dienstag geplante Fahrten im Fernverkehr auf einen anderen Tag zu verschieben. Der regionale Schienenverkehr kam in vielen Gegenden allmählich wieder ins Rollen.

Auf seinem Weg über Deutschland traf der Orkan seit Sonntagabend den Verkehr schwer, die Schäden hielten sich aber einigermaßen in Grenzen. In Frankfurt am Main knickte ein Baukran ab, sein Ausleger krachte in das Dach des Doms. In Bayern waren Zehntausende Menschen über Stunden ohne Strom – etwa weil Bäume Leitungen beschädigt hatten.

An den Flughäfen fielen Hunderte Starts und Landungen aus. Unter anderem die Entscheidung von Eurowings, während des Sturms fast alle Flüge zu streichen, führte zu vielen Annullierungen. Der Flughafen München verhängte wegen „Sabine“ am Montag einen Abfertigungsstopp. Seit etwa 7.45 Uhr wurden am Boden keine Flugzeuge mehr be- oder entladen, wie ein Sprecher sagte. Nachdem es zunächst noch vereinzelte Landungen gegeben hatte, kam der Flugverkehr später komplett zum Erliegen.

Vergleichsweise entspannt war die Lage auf den Autobahnen: Der WDR meldete um 7.50 Uhr am Montagmorgen in ganz Nordrhein-Westfalen knapp 140 Kilometer Stau – eher wenig für einen Montagmorgen. „Vielleicht arbeiten heute einige von zu Hause aus oder nehmen Urlaub“, spekulierte ein Sprecher der Polizei. Ganz ohne Behinderungen blieb es jedoch auch auf den Straßen nicht. So war die A7 als zentrale Nord-Süd-Verbindung in Niedersachsen zwischen Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter die komplette Nacht und am Morgen wegen Sturmschäden gesperrt.

Vor großen Problemen standen Eltern von Schul- und Kindergartenkindern: Etliche Städte ließen den Unterricht an ihren Schulen ausfallen – darunter die Großstädte Köln, Düsseldorf, Dortmund und Bremen, auch Teile von Bayern, Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg waren betroffen. Etliche Kitas blieben ebenfalls ganz geschlossen oder boten nur eine Notbetreuung an. Viele Eltern mussten kurzfristig Alternativen organisieren oder freinehmen.

Für Montagnachmittag und Dienstagmorgen erwartete das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Sturmfluten. Der Scheitelpunkt gegen 17.30 Uhr werde in Hamburg-St. Pauli 2,00 bis 2,50 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen, gegen 5.45 Uhr am Dienstag etwa 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser. Vermutlich werde das Wasser den Fischmarkt überschwemmen. Die Feuerwehr rief Autofahrer auf, ihre Fahrzeuge aus den tiefer gelegenen Gebieten an der Elbe wegzufahren.

Auf der Nordseeinsel Wangerooge wurde der Strand stark beschädigt. Die Abbruchkante sei teilweise bis zu zwei Meter hoch und erstrecke sich am Hauptstrand über eine Länge von etwa einem Kilometer, sagte der stellvertretende Ratsvorsitzende der Insel, Peter Kuchenbuch-Hanken (Grüne).

In nahezu ganz Deutschland berichteten die Leitstellen der Polizei von einer Vielzahl an umgestürzten Bäumen, die zum Teil auf geparkte Autos gestürzt waren. Bauzäune wurden umgerissen, Werbetafeln umhergeweht. In vielen Regionen hielten sich die Schäden aber in Grenzen. In Solingen klang das Aufatmen in einer Pressemitteilung der Stadt so: „Sabine war wohl doch nur ein Sabinchen.“

In Mülheim an der Ruhr dagegen hatten zwei Insassen eines Autos riesiges Glück: Ein 25 Meter hoher Baum erwischte ihren fahrenden Wagen im hinteren Bereich. Nur leicht verletzt kamen sie in ein Krankenhaus. „Wäre das Fahrzeug nur eine Sekunde eher an der Stelle gewesen, hätte es wesentlich schlimmer ausgehen können“, erklärte die Feuerwehr. In Paderborn wurde ein 16-Jähriger durch einen herabstürzenden Ast schwer am Kopf verletzt.

In Saarbrücken wurden am Sonntagabend drei Menschen verletzt. Eine Frau schwebte laut Polizei am Montagmorgen noch in Lebensgefahr: Die Frau war dem Sprecher zufolge zusammen mit einer Kollegin aus dem Klinikum in Saarbrücken auf dem Weg zu ihrem geparkten Auto, als ein Baum umstürzte und die beiden Frauen traf. Die Kollegin sei nur leicht verletzt worden. Ein Mann wurde an einem Bahnhof von einem herabfallenden Schild getroffen.

„Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. Und er kommt – was die Windgeschwindigkeiten angeht – nahe an „Kyrill“ aus dem Jahr 2007 heran: Auf dem Feldberg im Schwarzwald wurden um 7.00 Uhr am Montagmorgen 177 Stundenkilometer registriert, wie der DWD mitteilte. Auch auf dem Brocken im Harz stürmte es heftig: Dort gab es um 4.00 Uhr Böen mit 171 Stundenkilometern.

Auch in tiefen Lagen erreichte „Sabine“ rekordverdächtige Windgeschwindigkeiten. Bei Fürstenzell im niederbayerischen Landkreis Passau wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 154 Stundenkilometer gemessen. „Das ist in solchen Tieflagen eine absolute Spitze“, sagte der Meteorologe vom Dienst, Martin Schwienbacher. „Sabine“ kommt laut DWD damit in Bayern an den Sturm „Kyrill“ heran, der im Januar 2007 schwere Schäden verursacht hatte.