Sabally mit Dallas Wings in WNBA-Playoffs gegen Chicago Sky

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally trifft mit den Dallas Wings in ihrem ersten WNBA-Playoffspiel am Donnerstag auf die Chicago Sky. Beide Teams gewannen ihr letztes Hauptrundenspiel.

Chicago holte ein 98:87 gegen Indiana Fever, die Wings gewannen ihr Heimspiel gegen die Los Angeles Sparks 87:84. Sabally, die zuletzt weiterhin Probleme an der Achillessehne hatte, spielte 19:28 Minuten und kam in dieser Zeit auf vier Punkte, zwei Rebounds und drei Vorlagen. Die Wings beendeten die Hauptrunde auf Rang sieben, Chicago geht von Platz sechs in die Playoffs und hat deswegen Heimvorteil.

