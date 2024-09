S04-Kapitän: «Glaube nicht, dass wir zu wenig trainieren»

Schalke 04 steckt in der Krise, der Trainer steht in der Kritik. Nach dem 3:5 gegen Darmstadt spricht Kapitän Kenan Karaman auch über die Arbeit von Coach Karel Geraerts.

Anzeige

Gelsenkirchen (dpa) – Schalkes Mannschaftskapitän Kenan Karaman sucht die Schuld nach der 3:5-Niederlage gegen Darmstadt 98 nicht beim in der Kritik stehenden Trainer Karel Geraerts. «Ich weiß, dass die Trainerfragen kommen werden, aber ich denke, dass der Trainer uns gut auf das Spiel vorbereitet hat», sagte Karaman. «Ich glaube, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Wir haben vieles umgesetzt, was er uns mitgegeben hat.»

Schalke hatte zunächst 3:0 geführt, die Partie dann aber noch spektakulär aus der Hand gegeben. «Wir haben die zweite Halbzeit komplett verschenkt», sagte Karaman. Zur Pause hatte es 3:1 gestanden.

Ein konditionelles Problem durch schlechtes Training sieht der 30 Jahre alte Offensivmann nicht. «Ich glaube nicht, dass wir zu wenig trainieren», sagte Karaman. «Unsere Trainingseinheiten sind sehr intensiv. Vielleicht hat es etwas mit den Köpfen zu tun, dass wir dann die Gegentore bekommen und danach mental einfach abfallen.» Schalke hat in der 2. Fußball-Bundesliga erst vier Punkte nach sechs Spielen.