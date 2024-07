Das Logo von RWE ist an der Fassade eines Gebäudes auf dem RWE Campus in Essen zu sehen. Der Energiekonzern will in Australien einen großen Windpark vor der Küste entwickeln. (Foto Archiv) (zu dpa: «RWE sichert sich Rechte für Meereswindpark in Australien») Foto: Fabian Strauch/DPA