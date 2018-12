Moskau

Russland hat einen neuen Raketentyp mit Hyperschallgeschwindigkeit getestet. Präsident Wladimir Putin sprach von einer erfolgreichen Erprobung und einem „wichtigen Erfolg“ für das Militär, der nicht nur von nationaler Bedeutung sei. Die Rakete „Avantgarde“ solle im nächsten Jahr in Dienst gestellt werden, kündigte Putin an. Damit werde die Sicherheit seines Landes in den kommenden Jahrzehnten gewährleistet. Nach Darstellung des Kremlchefs kann dieser Raketentyp von Abwehrsystemen nicht abgefangen werden.