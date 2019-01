St. Petersburg

Mit einer Militärparade hat St. Petersburg an das Ende der deutschen Belagerung im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren erinnert. Mehr als 2500 Soldaten der russischen Armee marschierten bei Schneefall vor dem ehemaligen Zarenpalast auf. Am 27. Januar 1944 beendeten sowjetische Truppen die Blockade. Mehr als eine Million Menschen starb während der 900 Tage andauernden deutschen Einkesselung – an Hunger, Kälte und Krankheit sowie durch Granatenbeschuss. Auf Befehl Adolf Hitlers sollte Leningrad durch systematisches Aushungern ihrer Bewohner ausgelöscht werden.