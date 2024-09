Die Feuerwehr ist bei einem Brend in Essen im Einsatz. In Essen sind bei mehreren Feuern mehrere Menschen verletzt worden. Die Einsatzkräfte waren an unterschiedlichen Stellen parallel im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. (zu dpa: «Rund 30 Verletzte bei Bränden in Essen - eine Festnahme») Foto: Markus Gayk/DPA