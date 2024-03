Rund 160 Mitarbeiter hat das Studierendenwerk

Das Studierendenwerk Siegen betreibt an unterschiedlichen Standorten in Siegen drei Mensen, ein Bistro sowie einen Food Court und kümmert sich um die gastronomische Versorgung in den neuen Lernorten an der Universität (Leos). Darüber hinaus bietet das Studierendenwerk mit fast 1000 studentischen Wohnheimplätzen bezahlbaren Wohnraum für die Studierenden in Siegen an, unterhält eine Kindertagesstätte sowie eine flexible Kinderbetreuung für Studierende und Bedienstete der Universität Siegen und leistet als zuständiges BAföG-Amt einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung eines Studiums. Für die Bereitstellung dieser sozialen Infrastruktur arbeiten rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studierendenwerk.