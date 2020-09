Rummenigge: „Uhren auf Null“ – BVB mit „hohen Ansprüchen“

„Ich denke, die Dortmunder haben in dieser Saison hohe Ansprüche. Und sie haben gegenüber uns den Vorteil, dass die Spieler im Urlaub eine lange Regenerationsphase und danach eine konzentrierte und lange Vorbereitung hatten“, sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Eröffnungsspiel der 58. Bundesliga-Saison, in dem der deutsche Serienmeister am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) in München den FC Schalke 04 empfängt.

Die Bayern erwartet nur 26 Tage nach dem Champions-League-Finale im Vergleich zum BVB eine Art Kaltstart nach lediglich einer Woche Teamtraining. „Als wir in Lissabon nach dem Gewinn der Champions League vom Platz gegangen sind, waren wir auf dem absoluten Gipfel. Aber am Freitag zum Bundesliga-Start gegen Schalke stehen die Uhren wieder auf Null. Wir müssen alles neu unter Beweis stellen“, sagte Rummenigge zum Triple-Triumph.

„Aber ich habe da keine große Sorge“, sagte der Bayern-Chef: „Die Mannschaft macht mir charakterlich einen sehr gefestigten Eindruck.“ Zudem ist das Vertrauen der Vereinsführung in Hansi Flick sehr groß: „Unser Trainer ist so gut und gleichzeitig so geerdet, wie selten ein Trainer zuvor beim FC Bayern. Darum haben wir beste Voraussetzungen, um auch in dieser Saison wieder erfolgreich zu sein.“

Neben dem BVB zählt Rummenigge die Topteams der Vorsaison wieder zu den möglichen Bayern-Jägern. „Trotz des Abgangs von Kai Havertz erwarte ich, dass Bayer Leverkusen eine gute Rolle spielen wird. Leipzig hat auch hohe Ambitionen mit dem Trainer Julian Nagelsmann. Und Mönchengladbach darf man ebenfalls nicht unterschätzen.“

