Ruhr-Radeln oder Boßeln: Tipps für einen Kurzurlaub

Ballonwochen über dem Isartal

Wallgau (dpa/tmn) – In Wallgau in Oberbayern geht es bei den Ballon- und Luftschiffwochen hoch hinaus. Noch bis zum 31. Januar steigen regelmäßig ein Luftschiff und zwei Ballons in den Himmel über der Alpenwelt Karwendel auf und schweben über dem Isartal. Je nach Windrichtung geht es dann nach Norden zum Walchensee, in Richtung Inntal nach Süden oder nach Westen zur Zugspitze, wie die Tourist Information Wallgau mitteilt. Zugucken darf jeder, zum Mitfahren ist ein Mindestalter von zwölf Jahren nötig. Eine Ballonfahrt kostet zum Beispiel rund 200 Euro.

Die «Metropole Ruhr» per Rad entdecken

Oberhausen (dpa/tmn) – Die europäische Kulturhauptstadt «Metropole Ruhr» lässt sich auch per Rad entdecken. Der Ruhrtalradweg folgt dem Fluss auf 230 Kilometern von der Quelle bis zur Mündung. Ein neues Informationsblatt stellt sechs Abstecher von der Strecke vor. Die Touren sind zwischen 10 und 20 Kilometer lang und führen zum Beispiel zur Zeche Zollern, zum Unesco-Welterbe Zeche Zollverein oder zum Landschaftspark Duisburg-Nord, wie Ruhr Tourismus mitteilt. Alle Routen folgen dem Radwegenetz «Route Industriekultur per Rad». Das Faltblatt «Kulturhauptstadt per Rad – Abstecher vom Ruhrtalradweg» ist kostenlos erhältlich beim Arbeitskreis Ruhrtalradweg; Telefon: 01805/18 16 30 für 14 Cent/Minute.

Kunst des Realismus in Emden

Emden (dpa/tmn) – Die Kunsthalle Emden zeigt vom 23. Januar an die neue Ausstellung «Realismus – Das Abenteuer der Wirklichkeit». Zu sehen sind rund 180 Werke von etwa 100 Künstlern. Dazu zählen Gustave Courbet, Edward Hopper und Andreas Gursky. Die Ausstellung ist in acht Bereiche wie Porträt, Akt, Genrebild und Landschaft gegliedert und gibt laut Veranstalter bis zum 24. Mai einen Überblick über realistische Strömungen vom späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Der Eintritt kostet neun Euro und ist für Kinder und Jugendliche frei.

Schwerin feiert 850 Jahre Stadtgeschichte

Schwerin (dpa/tmn) – Schwerin feiert 850 Jahre Stadtgeschichte. Höhepunkt des Jubiläumsjahres soll nach Angaben des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern ein Festwochenende vom 4. bis 6. Juni werden. Dann ist auf dem Altstädtischen Marktplatz ein Mittelaltermarkt geplant. Das Schlossfest auf der Schlossinsel versetzt Besucher zurück in die Zeit der mecklenburgischen Herzöge. Ein Festumzug ist der Geschichte der Landeshauptstadt gewidmet, und am Ufer des Pfaffenteichs sollen Bands live unter freiem Himmel spielen. Informationen: Schwerin Tourist-Information; Telefon: 0385/592 52 13.

In Oldenburg haben Kohlfahrten Hochsaison

Oldenburg (dpa/tmn) – Rund um Oldenburg ist nun die Hochsaison für Kohlfahrten. Dabei wird im Norden Niedersachsens noch bis März traditionell «geboßelt». Bei dem Wettkampf treten zwei Mannschaften gegeneinander an, die eine Boßel genannte Kugel auf der Straße möglichst weit werfen. Den Abschluss bildet ein Essen, bei dem Grünkohl serviert wird, der in der Region «Oldenburger Palme» genannt wird. Boßeltouren und Kohlessen lassen sich bei Oldenburg Tourismus für Gruppen als Pauschale buchen.

Husky-Trekking im Sauerland

Schmallenberg (dpa/tmn) – Kurse zum Wandern mit Schlittenhunden werden im Schmallenberger Sauerland jetzt ganzjährig angeboten. Beim «Husky-Trekking» gehen Mensch und Tier über einen Bauchgurt verbunden zusammen mit dem Tour-Guide auf eine rund dreistündige Tour. Dabei erleben die Teilnehmer nicht nur die Landschaft, sondern lernen auch Wissenswertes über Schlittenhunde, zum Beispiel über deren Körpersprache. Die Touren kosten nach Angaben der Gäste-Information Schmallenberg 65 Euro pro Person.