Betzdorf (ots). Die Polizei Betzdorf hatte es in der Nacht vom 25./26.07.2020 mit einer Vielzahl von Störungen der Nachtruhe im gesamten Dienstgebiet zu tun. Überwiegend war das zu laute Abspielen von Musik der Einsatzgrund. Die Störer zeigten sich beim Erscheinen der Beamten einsichtig, so dass die Ruhe schnell wieder hergestellt werden konnte.



