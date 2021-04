Rückschlag im Aufstiegsrennen: HSV und Fürth ohne Sieg

Der Tabellendritte HSV (51 Punkte) blieb am Sonntag beim 1:1 (0:1) in Regensburg zum vierten Mal in Serie ohne Sieg. Noch härter traf es den Zweiten SpVgg Greuther Fürth (54) beim 1:2 (0:1) in St. Pauli. Damit kann der VfL Bochum (60) mit einem Sieg am Montag in Darmstadt seine Tabellenführung weiter ausbauen.

Ein erfolgreicher Start nach langer Corona-Quarantäne gelang Holstein Kiel (49). Mit dem 3:1 (3:0) am Samstag beim VfL Osnabrück schlossen die Norddeutschen bis auf zwei Punkte zum HSV auf, haben aber bisher drei Partien weniger bestritten als die Mitbewerber Bochum, Greuther Fürth und Hamburg. Im dritten Sonntagsspiel unterlag Hannover 96 beim SV Sandhausen mit 2:4 (1:1).

© dpa-infocom, dpa:210425-99-346496/2