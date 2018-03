Rückreiseverkehr sorgt für längere Fahrzeiten

München/Stuttgart (dpa/tmn) – Noch ist Hochsaison auf Deutschlands Autobahnen: Auch für das kommende Wochenende erwarten die Automobilclubs auf den Hauptreiserouten vielerorts Staus und stockenden Verkehr.

Die Rückreisewelle in Mitteleuropa ist noch nicht abgeebbt, mit Zwangspausen muss gerechnet werden: Auch Schweizer und Dänen machen sich zum Ferienende auf Richtung Heimat.

Foto: Frank Leonhardt – DPA

Da in einigen Bundesländern bald die Ferien enden, ist es vor allem dichter Rückreiseverkehr, der für Zwangspausen sorgt, so der ADAC in München. Weil auch in Dänemark und manchem Kanton der Schweiz die Schulferien enden, rechnet der ACE in Stuttgart außerdem mit vielen Durchreisenden. Betroffen sind laut der Autoclubs vor allem folgende Strecken:

– A 1 Puttgarden – Lübeck – Bremen – Köln

– A 2 Hannover – Dortmund – Köln

– A 3 Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln

– A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

– A 6 Nürnberg – Heilbronn – Mannheim

– A 7 Flensburg – Hamburg

– A 7 Kassel – Hannover – Hamburg

– A 7 Würzburg – Füssen

– A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

– A 9 München – Nürnberg – Berlin

– A 10 Berliner Ring

– A 11 Kreuz Uckermark – Berliner Ring

– A 19 Rostock – Dreieck Wittstock

– A 24 Hamburg – Dreieck Wittstock – Berlin

– A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

– A 81 Stuttgart – Singen

– A 93 Inntaldreieck – Kufstein

– A 99 Umfahrung München

Im europäischen Ausland dürfte die Verkehrslage auf den Hauptreiserouten ähnlich sein: Vor allem für Italien erwartet der ADAC besonders dichte Straßen in Richtung der Küsten, da viele Italiener dort am 15. August der Feiertag Mariä Himmelfahrt (Ferragosto) begehen. Aber auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Kroatien und Slowenien sollten Reisende längere Wartezeiten einplanen.