Rückkehrer Räikkönen: «Bin genau am richtigen Ort»

Vermisst hat Kimi Räikkönen die Formel 1 in seiner zweijährigen Auszeit nicht – und doch genießt der Finne seine Comeback-Tournee. «Aus jetziger Sicht bin ich genau am richtigen Ort», sagte der 32-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Monte Carlo.