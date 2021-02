Rückkehrer Khedira gegen Bayern nicht in Hertha-Startelf

Sami Khedira steht vier Tage nach seinem Wechsel zu Hertha BSC nicht in der Startelf der Berliner gegen den FC Bayern München.

Trainer Pal Dardai verzichtete zunächst auf den 33 Jahre alten Weltmeister von 2014, der zuletzt vor über zehn Jahren für den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga aufgelaufen war.

Im vergangenen Jahr hatte Khedira für Juventus Turin nur einen Einsatz absolviert. Dardai hatte schon vor dem Auftaktmatch des 20. Spieltags auf die fehlende Spielpraxis beim neuen Hertha-Star hingewiesen. Auch Nemanja Radonjic, den Hertha von Olympique Marseille ausgeliehen hat, musste gegen Tabellenführer Bayern zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Bei den Münchnern beorderte Trainer Hansi Flick Jérôme Boateng nach vier Startelfeinsätzen nacheinander zunächst auf die Bank. Für Boateng rückte Niklas Süle in die Viererabwehrkette.

Die Bayern wollen mit dem fünften Sieg in Serie den Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen. Direkt nach dem Spiel in Berlin, bei dem der deutsche Rekordmeister auf Leon Goretzka und Javi Martínez wegen positiver Corona-Tests verzichten muss, reist das Team weiter nach Doha zur Club-Weltmeisterschaft.

