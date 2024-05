Ruderern winken sechs weitere Olympia-Startplätze

Anzeige

Luzern (dpa). Der Deutsche Ruderverband (DRV) kann auf weitere olympische Startplätze hoffen. Alle sechs für die Nachqualifikation in Luzern gemeldeten Boote stehen im Finale.

Am Pfingstmontag machten auch der Zweier und der Vierer ohne Steuermann den Einzug in Endlauf perfekt. Darüber hinaus bestehen auch im leichten Männer-Doppelzweier, Frauen-Doppelzweier, Frauen-Achter und Zweier ohne Steuerfrau noch Chancen. Ein zweiter Platz in den Final-Rennen am Dienstag würde den Weg in die französische Hauptstadt ebnen.

Sechs DRV-Boote hatten bereits bei der WM im vergangenen Jahr in Belgrad die Tickets für Paris 2024 gebucht. Die olympische Regatta mit insgesamt 14 Wettkampfklassen findet vom 27. Juli bis zum 3. August 2024 im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne östlich der Seine-Metropole statt.