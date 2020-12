Sportliches Multitalent

Ruderer Osborne: Mit Olympia-Gold in den Radsport wechseln

Bei Olympia in Tokio 2021 will Jason Osborne Ruder-Gold holen. Danach steht das nächste große Vorhaben an: Der Wechsel in den professionellen Radsport. Virtuell fährt er bereits im Weltmeistertrikot.