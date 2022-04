Ruderer aus Oxford gewinnen Traditionsrennen gegen Cambridge

London (dpa). Für die 6,8 Kilometer benötigte das Sieger-Team 16:47 Minuten. Das Rennen fand erstmals seit 2019 wieder auf der Themse statt. Wegen der Coronavirus-Pandemie war es 2020 ausgefallen und 2021 nach Ely verlegt und ohne Zuschauer ausgetragen worden.

Bei den Frauen setzten sich zuvor die Ruderinnen aus Cambridge in Streckenrekordzeit von 18:22 Minuten klar durch. Nach dem fünften Sieg in Folge heißt es in der Gesamtbilanz gegen Oxford nun 46:30 für Cambridge.