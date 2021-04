Royal Never Give Up holt Titel in chinesischer LoL-Liga LPL

Wuhan (dpa). Der neue Meister in der chinesischen League-of-Legends-Liga LPL heißt Royal Never Give Up (RNG). Das Team setzte sich mit 3:1 gegen FunPlus Phoenix durch und sicherte sich einen Platz beim internationalen Turnier Mid-Season Invitational.

„Bei diesem Split gab es viele Hindernisse für uns. Ich habe nicht erwartet, dass wir eine so gute Leistung bringen können“, sagte Li „Xiaohu“ Yuan-Hao von RNG nach dem Finale laut der Übersetzung im englischen Stream. „Es gibt noch viel, woran wir arbeiten müssen, aber insgesamt bin ich zufrieden mit unserer gesamten Reise.“

RNG machte in dieser Saison seinem Namen alle Ehre. Nach Platz Eins in der regulären Saison folgte in den Playoffs direkt eine klare 0:3-Niederlage gegen FPX. Doch das Team kämpfte sich mit Siegen gegen Top Esports und EDward Gaming bis in das Finale. Dieses fand live mit Publikum in Wuhan statt – der Gegner hieß erneut FPX.

Im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie konnte sich lange Zeit keines der Teams einen nennenswerten Vorsprung erspielen, nach einem entscheidenden Kampf ging die Partie am Ende an FPX. In der zweiten Partie übernahm RNG dann die Kontrolle und glich aus.

Dieses Momentum übertrug das Team in das dritte Spiel. Nach einer Fünffach-Eliminierung von Chen „GALA“ Wei, der später auch zum wertvollsten Spieler der Serie gekürt wurde, holte sich RNG das 2:1.

Auch in der vierten Partie gab das Team zu keiner Zeit die Kontrolle ab. RNG überrollte die Weltmeister von 2019 und beendete die Serie mit 26 Eliminierungen nach 21 Minuten.

Mit dem Titel fährt RNG als Vertreter der LPL zum MSI nach Island. Dort trifft das Team in Gruppe A unter anderem auf den LCL-Meister Unicorns of Love, deren Organisation in Deutschland sitzt.

