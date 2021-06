Roth/Kastellaun Schwerer Verkehrsunfall auf der B 327 – SCHLUSSMELDUNG

Roth/Kastellaun (ots) – Roth/Kastellaun (ots) Am frühen Abend gegen 18:45 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der B327 im Bereich Industriegebiet Kastellaun und der Ortslage Roth.

Neben der Polizei waren Rettungskräfte und die freiwilligen Feuerwehren aus Kastellaun und Gödenroth mit 33 Einsatzkräften vor Ort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zu dem Zusammenprall zweier PKW auf der B327. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt, ein PKW-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Beide Unfallbeteiligten sind derzeit außer Lebensgefahr.

An beiden PKW entstand Totalschaden.

Die B327 war bis 20:30 Uhr voll gesperrt.

Die Unfallstelle ist nun geräumt, der Verkehr ist wieder freigegeben.



