Timo Boll steht vor seinen letzten Olympischen Spielen. Danach will der deutsche Tischtennis-Star seine internationale Karriere beenden. Der Bundestrainer findet große Worte für ihn.

Tischtennis/Mannschaft, Männer: DTTB-Pokal, Borussia Düsseldorf - ASV Grünwettersbach, Finalrunde, Halbfinale, ratiopharm arena. Düsseldorfs Timo Boll in Aktion. Der Rekord-Europameister Boll steht vor seinen letzten Olympischen Spielen als aktiver Sportler. (zu dpa: «Roßkopf über Boll: «Aktuell der größte deutsche Sportler»»)

Tischtennis/Mannschaft, Männer: DTTB-Pokal, Borussia Düsseldorf - ASV Grünwettersbach, Finalrunde, Halbfinale, ratiopharm arena. Düsseldorfs Timo Boll in Aktion. Der Rekord-Europameister Boll steht vor seinen letzten Olympischen Spielen als aktiver Sportler. (zu dpa: «Roßkopf über Boll: «Aktuell der größte deutsche Sportler»») Foto: Tom Weller/DPA

Anzeige

Düsseldorf (dpa) – Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll freut sich auf seine letzten Olympischen Spiele. «Klar wünscht man sich zum Ende hin das bestmögliche Ergebnis: ein Finale gegen China. Aber das ist ein hochgestecktes Ziel. Dafür muss alles passen», sagte der 43 Jahre alte Rekord-Europameister in Düsseldorf bei einer Pressekonferenz des deutschen Teams.

Boll hatte im Mai verkündet, nach den Spielen vom 26. Juli bis 11. August in Paris zumindest seine internationale Karriere zu beenden. Für seinen Verein Borussia Düsseldorf möchte der dreimalige Weltranglisten-Erste bis zum Vertragsende 2025 noch eine Saison in der Bundesliga und in der Champions League weiterspielen.

Bundestrainer Jörg Roßkopf nominierte Boll bei dessen siebte Olympischen Spielen zwar nur für den Mannschafts-Wettbewerb. Die deutschen Einzel-Spieler in Paris werden der Einzel-Europameister Dang Qiu und der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov sei. Dennoch sagte Roßkopf über Boll: «Er ist bekannt, er ist beliebt und spielt über so einen langen Zeitraum auf Weltklasse-Niveau: Für mich ist Timo aktuell der größte deutsche Sportler!»