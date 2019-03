Dem Sturmtief „Bennet“ zum Trotz: In den Karnevalshochburgen werden Hunderttausende zu den Rosenmontagszügen erwartet. In Köln, Düsseldorf und Mainz wird es aber Einschränkungen geben.

Köln/Düsseldorf/Mainz (dpa) - Unter stürmischen Vorzeichen erreicht der Straßenkarneval in Deutschland am Rosenmontag seinen Höhepunkt. Voraussichtlich mehrere hunderttausend Zuschauer werden die bunten Umzüge an diesem Montag verfolgen, die auch im ...