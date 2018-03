Aus unserem Archiv

Hamburg

Nico Rosberg wird die Jungfernfahrt mit dem neuen Silberpfeil des Formel-1-Rennstalls Mercedes Grand Prix absolvieren – und nicht Rückkehrer Michael Schumacher. Das sagte Teamchef Ross Brawn der Bild-Zeitung. Das Team wird sich in einer Woche in Stuttgart präsentieren – der neue Wagen für die kommende Saison wird am 1. Februar in Valencia zum ersten Mal zu sehen sein, mit Rosberg am Steuer. Auch Schumacher wird die ersten offiziellen Testfahrten 2010 intensiv nutzen, um sich auf sein Renn-Comeback vorzubereiten.