Rollerfahrer von Streifenwagen tödlich verletzt

Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg (dpa) – Ein Rollerfahrer ist in Bischofsheim von einem Streifenwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Die Beamten seien am Donnerstagmorgen auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der Rollerfahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Nach den ersten Ermittlungen war der Streifenwagen einem Auto ausgewichen, das aus einem Grundstück auf die Straße fuhr. Bei dem Schlenker stieß er mit dem entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen.

Die Beamten waren auf dem Weg zu einem Unfall in Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau gewesen, bei dem eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden war. Der Streifenwagen fuhr den Angaben zufolge mit angeschaltetem Martinshorn und Blaulicht. Für beide Unfälle wurde ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt.

