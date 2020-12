Am Freitag gegen 16 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Soonwaldstraße in Monzingen.

Hierbei missachtete eine 34-jährige PKW Fahrerin die von der Beindestraße in die Soonwaldstraße einfahren wollte die Vorfahrt eines 58-jährigen Rollerfahrers. Beim Zusammenstoß kam der Rollerfahrer zu Fall und wurde dabei leicht am Bein und Arm verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf ca. 3000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme wurde dann durch die Beamten festgestellt, dass der Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diese Vermutung. Ihm wurde daher im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



