Rolle der Pfarrerin im Streit ist unklar

Aus unserem Archiv

Hilgert

Welche Rolle spielt die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Ransbach-Baumbach-Hilgert, Evelin Talmon, in dem Konflikt um die Kita-Trägerschaft? In dem Disput hat sich die Jungpfarrerin bislang nicht öffentlich geäußert. Und doch dreht sich vieles um die Geistliche. Hintergrund: Der Kindergarten wird bekanntlich in doppelter Trägerschaft von Ortsgemeinde (Immobilie) und Kirchengemeinde (Personal) geführt.