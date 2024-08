Schlagersänger Roland Kaiser beim Konzert „Kaisermania“. Nach dem Auftakt am Freitag tritt de Star noch am 27.07.2024 sowie am 03. und 04.08.2024 am Elbufer auf. Alle Shows sind ausverkauft. (zu dpa: «Roland Kaiser beschert MDR gute Quoten») Foto: Sebastian Willnow/DPA