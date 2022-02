Biowetter: Heute müssen sich Asthmatiker auf Atembeschwerden einstellen. Herz und Kreislauf werden besonders belastet. Patienten mit hohen Blutdruckwerten wird empfohlen, sich möglichst zu schonen. Bei Rheumakranken verschlimmern sich die Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. Wetterfühlige Menschen leiden verstärkt unter Kopfschmerzen.

Pollen: Haselpollen fliegen teils schwach, teils mäßig. Erlenpollen sind überwiegend in geringen bis mittleren, hier und da aber auch in mittleren bis hohen Mengen in der Luft.

Garten: Frühbeet: Einen Frühbeetkasten kann man schon für wenig Geld selbst bauen. Die Maße des Unterbaus müssen sich nach der genormten Größe der Fenster richten. In der Regel sind Frühbeetfenster 1,5 mal 1 Meter groß. Als Baumaterial eignet sich Holz. Im Handel erhält man auch Frühbeetteile aus Kunststoff. Sie haben den Vorteil, dass sie leicht zu transportieren sind. Frühbeete aus Betonfertigteilen sind eher an einen festen Standort gebunden.