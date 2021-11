Rodeln: Taubitz und Ludwig sind deutsche Meister

Vier Wochen vor dem ersten Weltcup der Saison in Yanqing (China) setzte sich Ludwig nach zwei Durchgängen im Eiskanal von Altenberg mit 0,432 Sekunden Vorsprung vor Max Langenhan (Friedrichroda) durch. Dritter wurde Chris Eißler (Zwickau/0,642 Sekunden). Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) kam mit 0,994 Sekunden Rückstand als Vierter ins Ziel.

In Abwesenheit von Doppel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, die nach einem Trainingssturz auf einen Start verzichtet hatte, gewann Weltmeisterin Julia Taubitz bei den Damen den Titel. „Das ist saucool, so oft war ich ja noch nicht deutsche Meisterin“, sagte Taubitz nach ihrem zweiten nationalen Einzel-Erfolg. Die 25-Jährige verwies mit 0,232 Sekunden Vorsprung Anna Berreiter (Berchtesgaden) auf Rang zwei. Dritte wurde Jessica Degenhardt (Altenberg/ 0,235 Sekunden). Geisenberger hatte ihre Teilnahme nach einem Trainingssturz am Freitag abgesagt.

Bei den Doppelsitzern feierten Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) ihren fünften Meistertitel. Zweiter wurden die Goldmedaillengewinner von Pyeongchang, Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) mit 0,187 Sekunden Rückstand vor Robin Geueke/David Gamm (Winterberg/ 0,594 Sekunden).

