Der Sepp-Lenz-Kreisel (r, hinten) und das Zielgebäude (l, vorne) an der Kunsteisbahn am Königssee. Dieser Abschnitt liegt im unbeschädigten unteren Bahnbereich. (zu dpa: «Rodeln: Olympia-Generalprobe 2026 am Königssee») Foto: Tobias Hase/DPA