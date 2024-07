Während viele Fußballer nach der Europameisterschaft nun eine Pause einlegen, bereitet sich die Roboterfußball-Mannschaft der HTWK Leipzig auf die WM vor. Auftakt ist am 17. Juli in Eindhoven.

Ein Fußball-Roboter in der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Dort finden Vorbereitungen auf den Robo-Cop statt. Bei dem Wettbewerb RoboCupWM 2024 messen sich vom 17. bis 21.07.2024 internationale Teams im niederländischen Eindhoven im Fußball mit Robotern. (zu dpa: «Roboterfußball-WM in Eindhoven - Deutsche Titelchancen gut»)

Ein Fußball-Roboter in der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Dort finden Vorbereitungen auf den Robo-Cop statt. Bei dem Wettbewerb RoboCupWM 2024 messen sich vom 17. bis 21.07.2024 internationale Teams im niederländischen Eindhoven im Fußball mit Robotern. (zu dpa: «Roboterfußball-WM in Eindhoven - Deutsche Titelchancen gut») Foto: Sebastian Willnow/DPA

Anzeige

Leipzig/Eindhoven (dpa) – Neues Spiel, neues Glück: Nur wenige Tage nach dem Ende der Europameisterschaft in Deutschland richten sich die Augen nun auf eine andere Art von Fußball – die Weltmeisterschaft im Roboterfußball im niederländischen Eindhoven.

Nach dem bitteren Aus der deutschen Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Spanien stehen die Chancen auf einen deutschen WM-Titel bei den Robotern ziemlich gut, erzählt Max Polter, Teammitglied der Roboter-Fußballmannschaft der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). «Es gibt Grund zur Hoffnung. Die herbe 9:0-Niederlage im deutsch-deutschen Finale auf der letzten WM in Bordeaux war schmerzhaft.»

Revanche gegen Bremen im Blick

Ein Fußball-Roboter in der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Dort finden Vorbereitungen auf den Robo-Cop statt. Bei dem Wettbewerb RoboCupWM 2024 messen sich vom 17. bis 21.07.2024 internationale Teams im niederländischen Eindhoven im Fußball mit Robotern. (zu dpa: «Roboterfußball-WM in Eindhoven – Deutsche Titelchancen gut») Foto: Sebastian Willnow/DPA

Letztes Jahr verloren die Leipziger gegen den Finalgegner B-Human, das Team der Universität Bremen und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Doch das letzte Aufeinandertreffen bei der deutschen Meisterschaft im Frühjahr, das mit einer 4:1-Niederlage endete, gab dem Leipziger Team Mut. «Also von der 9:0-Klatsche sind wir schon mal ein bisschen weg. Geschenkt ist es nicht, aber es ist greifbarer geworden», sagt Polter weiter.

Informatiker der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) bei Vorbereitungen auf den Robo-Cup. Bei dem Wettbewerb RoboCupWM 2024 messen sich vom 17. bis 21.07.2024 internationale Teams im niederländischen Eindhoven im Fußball mit Robotern. (zu dpa: «Roboterfußball-WM in Eindhoven – Deutsche Titelchancen gut») Foto: Sebastian Willnow/DPA

Das letzte Spiel sei deutlich ausgeglichener gewesen, obwohl einige Torchancen unglücklich vertan wurden. Zudem seien die neuen HTWK-Roboter deutlich robuster. Die Leipziger wurden zuletzt 2018 in Montreal Weltmeister. Seitdem habe Bremen jedes Jahr den Titel geholt.

Der Code entscheidet

Informatiker der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) bei Vorbereitungen auf den Robo-Cup. Bei dem Wettbewerb RoboCupWM 2024 messen sich vom 17. bis 21.07.2024 internationale Teams im niederländischen Eindhoven im Fußball mit Robotern. (zu dpa: «Roboterfußball-WM in Eindhoven – Deutsche Titelchancen gut») Foto: Sebastian Willnow/DPA

Die HTWK spielt in einer Liga, in der ausschließlich die Software beziehungsweise der Code entscheidend ist. «Wir spielen alle mit baugleichen Robotern», erklärt Polter. In anderen Ligen bauen sich die Teams ihre eigenen Roboter, wobei hier weniger die Software im Vordergrund steht.

Ein Informatiker der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) hantiert am Kopf eines Fußball-Roboters bei Vorbereitungen auf den Robo-Cup. Bei dem Wettbewerb RoboCupWM 2024 messen sich vom 17. bis 21.07.2024 internationale Teams im niederländischen Eindhoven im Fußball mit Robotern. (zu dpa: «Roboterfußball-WM in Eindhoven – Deutsche Titelchancen gut») Foto: Sebastian Willnow/DPA

Neben den Leipzigern und Bremern sind auch das Hamburger und das Dortmunder Team sehr stark. «Auch das Team Runswift aus Australien ist eigentlich immer vorn mit dabei», sagt Polter.

Zusammenspiel zwischen Mensch und Roboter

Informatiker der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) bei Vorbereitungen auf den Robo-Cup. Bei dem Wettbewerb RoboCupWM 2024 messen sich vom 17. bis 21.07.2024 internationale Teams im niederländischen Eindhoven im Fußball mit Robotern. (zu dpa: «Roboterfußball-WM in Eindhoven – Deutsche Titelchancen gut») Foto: Sebastian Willnow/DPA

Neben dem Hauptwettkampf soll es dieses Jahr auch die sogenannte «Shared Autonomie Challenge» (auf Deutsch: «Gemeinsame Autonomie-Herausforderung») geben, bei der jeweils zwei Roboter gegeneinander antreten. «Allerdings ist nur ein Team vollständig autonom – wird also nicht von einem Menschen gesteuert», erklärt Polter.

Informatiker der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) bei Vorbereitungen auf den Robo-Cup. Bei dem Wettbewerb RoboCupWM 2024 messen sich vom 17. bis 21.07.2024 internationale Teams im niederländischen Eindhoven im Fußball mit Robotern. (zu dpa: «Roboterfußball-WM in Eindhoven – Deutsche Titelchancen gut») Foto: Sebastian Willnow/DPA

Diese Roboter werden vorab programmiert und spielen mit einem vollautomatischen Code. Auf der gegnerischen Seite wird einer der Roboter von einem Menschen ferngesteuert. Die Herausforderung: der Mensch am Steuer sieht das Spielfeld nicht. Er kann nur die Sensordaten des Roboters auf seinen Laptop streamen und muss anhand dieser Informationen dem Roboter Befehle geben. Die Challenge soll laut Polter vor allem «die Kooperation zwischen Mensch und Maschine beleuchten».

Vorbereitungen auf Hochtouren

Informatiker der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) bei Vorbereitungen auf den Robo-Cup. Bei dem Wettbewerb RoboCupWM 2024 messen sich vom 17. bis 21.07.2024 internationale Teams im niederländischen Eindhoven im Fußball mit Robotern. (zu dpa: «Roboterfußball-WM in Eindhoven – Deutsche Titelchancen gut») Foto: Sebastian Willnow/DPA

Während viele Spieler im menschlichen Fußball nun eine wohlverdiente Sommerpause genießen, laufen die Vorbereitungen im Roboterfußballteam der HTWK Leipzig auf Hochtouren.

Am 17. Juli startet das Turnier in Eindhoven. Laut Polter ist der Titel «auf jeden Fall greifbarer als in den vergangenen Jahren». «Wir haben nichts unversucht gelassen und haben uns ins Zeug gehangen.»