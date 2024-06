Robotaxis ab 2025 profitabel – Baidu-Ankündigung

Anzeige

SP-X/Pittsburgh. Der chinesische Technologiekonzern Baidu will bereits im kommenden Jahr mit Robotaxis Geld verdienen, wie die US-Forschungsorganisation Safety21 unter Berufung auf Unternehmensquellen berichtet. Das mit der gleichnamigen Suchmaschine groß gewordene Unternehmen bietet seit Ende 2023 in Peking Robotertaxifahrten auch ohne Personal im Fahrzeug an. Zuletzt sollen monatlich mehr als 800.000 Fahrten absolviert worden sein, ein großer Teil davon ohne Sicherheitsfahrer. Die Chinesen dürften damit im Robotaxi-Geschäft weltweit führen, was die Profitabilität angeht. Erst kürzlich hatte etwa Tesla-Chef Elon Musk einen Umsatzrückgang im anlaufenden Robotaxi-Geschäft eingestanden.

Holger Holzer/SP-X