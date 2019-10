Robbie Williams singt Weihnachtsduett mit Helene Fischer

London (dpa) – Der britische Superstar Robbie Williams veröffentlicht erstmals in seiner Karriere ein Album mit Weihnachtsliedern – und singt darauf auch ein Duett mit Helene Fischer. Das kündigte der 45 Jahre alte Sänger an. Auf seinem Doppelalbum „The Christmas Present“, das am 22. November erscheinen soll, gibt Williams mit Deutschlands Schlagerikone den Eartha-Kitt-Klassiker „Santa Baby“ zum Besten. Helene Fischer sei „unglaublich talentiert und unglaublich hübsch“ und habe „eine großartige Stimme“, sagte Williams. „In ihrer Gesellschaft habe ich mich immer wohlgefühlt.“