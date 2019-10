Offiziell wollen sie voneinander nichts wissen. Doch seit Porsche mit dem Taycan eine Rekordrunde am Nürburgring gefahren hat, fühlt sich Tesla-Chef Elon Musk herausgefordert und will der alten Welt einmal beweisen, was ein Newcomer draufhat. Während er damit aber noch so seine Probleme hat, stichelt Porsche schon ganz subtil weiter.