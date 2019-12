Lillehammer

Nordischen Kombination

Riiber gewinnt auch fünften Wettkampf – Geiger Dritter

Der Norweger Jarl Magnus Riiber ist in der Nordischen Kombination derzeit nicht zu schlagen. Am Sonntag gewann der 22-Jährige nach einem Sprung und einem Zehn-Kilometer-Lauf in Lillehammer auch den fünften von bisher fünf Saisonwettkämpfen.