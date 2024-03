Riesenslalom in Kranjska Gora wegen Schlechtwetters abgesagt

ARCHIV - Marco Odermatt kann durch die Absage des Riesenslaloms in Kranjska Gora einen angepeilten Rekord in dieser Saison nicht mehr erreichen.

ARCHIV - Marco Odermatt kann durch die Absage des Riesenslaloms in Kranjska Gora einen angepeilten Rekord in dieser Saison nicht mehr erreichen. Foto: Marco Trovati/AP/dpa

Kranjska Gora (dpa) – Wegen schlechter Wetteraussichten ist der Weltcup-Riesenslalom der Männer am kommenden Samstag in Kranjska Gora abgesagt worden. Wie der Ski-Weltverband Fis mitteilte, wird der für Sonntag geplante Slalom in dem Skigebiet in Slowenien dafür um einen Tag vorgezogen.

Im Kampf um die Disziplin- und Gesamtwertung hat die Absage keine Folgen, in beiden Klassements steht Weltcup-Dominator Marco Odermatt bereits vorzeitig als Champion fest. Allerdings kann der Schweizer einen angepeilten Rekord zumindest in dieser Saison nicht mehr erreichen: Odermatt hatte seit voriger Saison zwölf Riesenslaloms nacheinander gewonnen und sich dem Allzeit-Rekord von Ingemar Stenmark bis auf zwei Erfolge genähert.

Nun steht in diesem Winter nur noch ein Riesentorlauf beim Weltcup-Finale in Saalbach am 16. März an. Gewinnt Odermatt auch dieses Rennen, dann hat er erst beim traditionellen Saisonstart im Herbst in Sölden die Chance, zu dem Schweden aufzuschließen.