Moritz (dpa). Maria Riesch hat ihren ersten Sieg bei einer Weltcup-Abfahrt seit über drei Jahren gefeiert. Die Skirennfahrerin vom SC Partenkirchen triumphierte in St. Moritz und fügte ihrer US- Freundin Lindsey Vonn die erste Saisonniederlage in dieser Disziplin zu. Maria Riesch gewann vor der Französin Ingrid Jacquemod. Fabienne Sutter aus der Schweiz wurde bei ihrem Heimrennen Dritte. Lindsey Vonn büßte als Fünfte in der Weltcup-Gesamtwertung einen Teil ihres Vorsprungs auf Riesch ein.